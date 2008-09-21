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Takım elbiseler tarih oluyor

2008-2009 sonbahar-Kış koleksiyonunda, ceket ve pantolonlar ayrı ayrı kullanılıyor

21 Eylül 2008 03:00

Dünyada gittikçe yaygınlaşan ceket ve pantolonu ayrı ayrı kullanma modası, markaların 2008-2009 Sonbahar-Kış koleksiyonlarında da kendini gösteriyor. Cacharel, Hatemoğlu gibi markalar, bu yıl daha fazla tek ceket seçeneği sunuyor.

Modern, kentli ve romantik

Cacharel; 2008-09 Sonbahar - Kış koleksiyonu için Fransız modernizminden ilham alıyor. Birkaç sezondur görmeye alıştığımız dar kesimler bu sezon da koleksiyonun geneline hakim. Koleksiyonda kısalan ceket ve pantolon boyları, pilesiz dar kesimli pantolonlar, dar yakalar, yün ipliklerden yapılı ince süeterler ve omuzları saran hatlar, akımın örnekleri arasında.

Gömleklerde de bu sezon dar kesimler sıkça kullanılmış ve detaylar pat içi ve yaka içlerine saklanmış. Özellikle siyaha bakan tonların; lacivert, mor, kahve, gri ve bordo renklerin hakimiyetinin yanısıra açık renklerin kullanıldığı daha klasik tasarımlar da koleksiyonda yerini alıyor. Koleksiyonda siyahlarla griler, lacivertlerle kahveler ya da kahvelerle grilerin karışımı ile oluşan renk kombinasyonları da sıkça kullanılıyor.
 
Dünyadaki ceket ve pantolonun ayrı kullanımına olan eğilimin sonucu olarak tek ceketlerdeki çeşitliliği artıran Cacharel spor kumaşlardan yapılmış yarım astarlı ya da astarsız ceketleri ve spor pantolonlarıyla dikkat çekiyor. Cacharel koleksiyonu için çikolata ve cafeleriyle ünlü Brüksel'de Avustralyalı model Tirian Harvey kullanıldı.

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