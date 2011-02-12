Takım elbise ömrünü doldurdu mu?

T24 - Takım elbise iş hayatında gittikçe azalan oranda tercih edilir oldu.

Bir zamanlar iş çevrelerinde gri takım elbiseler, melon şapka gibi ciddi aksesuarlar, koyu renkli şemsiyeler görülürdü sürekli.

Bugün ise oldukça farklı bir tabloya karşılaşmak mümkün.

Bu değişimde kadınların iş hayatında daha fazla yer alması etkili oldu. Ancak tek sebep bu değil.

Bugün artık kot pantolonlar, bol kıyafetler, hatta spor ayakkabılar ve tişörtler iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkabiliyor.

Hem erkekler, hem de kadınlar için geçerli bu.



"Çalışanların üçte biri, kot pantolonu tercih ediyor"



İngiltere'de 2000 çalışanın katıldığı bir araştırmanın sonuçları, on çalışandan birinin her gün takım elbise giydiğini ortaya çıkardı.

First Direct isimli internet bankasının yürüttüğü araştırmada, çalışanların üçte biri kot pantolonu tercih ederken, yüzde 18'i düzenli olarak kravat taktığını söyledi.

Bu sene UBS firmasının çalışanları için yayımladığı 43 sayfalık kıyafet yönetmeliği, eleştirilere hedef olmuştu.

Düzenlemede kadın çalışanların ten rengi iç çamaşır giymesi, erkeklerin her ay saç traşı olması gibi bir hayli ayrıntılı düzenlemeler vardı.

UBS'in yaklaşımını savunanlar azınlıkta görünüyor.

Lancaster Üniversitesi'den Cary Cooper, bu yaklaşımın artık eskidiğini söylüyor.

Cooper, Wall Street'te 15 yıl önce başlayan "Cuma günleri daha özgür giyinme" akımıyla, takım elbiseden uzaklaşılmasının, klasik kıyafet alışkanlığını zayıflattığını düşünüyor.

Kıyafetlerin "gayrı ciddi" bir tarza yönelmesinin verimliliği artırabileceğini söyleyen Cooper, böylece çalışma ortamındaki stresin de azalacağını düşünüyor.

Profesör Cooper, takım elbisenin müşteri görüşmesi gibi durumlarda hala tercih edildiğini; ancak kravat modasının geçtiğini belirtiyor.



