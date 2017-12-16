Takılarla kaçan Suriyeli sahte gelin Konya'da yakalandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Keles ilçesinde oturan R.A . Hatay’dan evlenmek için getirdiği Suriye uyruklu E.M.E.C.’ye 3 bilezik, 1 çift küpe ve 1 yüzük taktı. E.M:E.C. ise R.A.\'nın evde olmadığı bir sırada takıları da alarak akrabaları Y.E.H. ve M.H.\'nin kiraladığı otomobille kaçtı. Sahte gelin, Konya’da yakalandı.

Keles ilçesinde yaşayan R.A. tanıdığı aracılığıyla evlenmek için Hatay’da anlaştığı E.M.E.C. ile birlikte Bursa’ya geldi. Düğün hazırlıkları yapan R.A. evlenmek istediği Suriye uyruklu E.M.E.C.‘ye 3 bilezik, 1 çift küpe ve 1 adet yüzük taktı. Takıları alan E.M.E.C., R.A.’nın evde bulunmadığı sırada birlikte geldiği akrabaları Y.E.H. ve M.H. ile kiraladıkları otomobille kaçtı. Eve dönen R.A. dolandırıldığını anlayınca durumu Jandarmaya bildirdi. Plakası belirlenen otomobil polis ekipleri tarafından Konya’da yakalandı. Bursa’ya getirilen zanlılar yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Y.E.H. ve M.H. tutuklanırken E.M.E.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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