Takı kavgasına düşen aileler düğünü yarıda kesti

T24- Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde 8 ay önce tanışıp evlenmeye karar veren 24 yaşındaki Cevriye Burhan ile 29 yaşındaki Ender Kızıldere'nin düğününe katılan aileler takı kavgasına düşen aileler düğünü yarım bırakıp mahkemelik oldu.
Adnan Menderes
Mahallesi'nde oturan Ender Kızıldere 8 ay önce görücü usulü ile tanıştığı Cevriye Burhan ile evlendi. Kıyılan resmi nikah
ardından 4 Temmuz'da düğün yapan çift ve yakınları arasında takı kavgası çıktı. Takıların takılmasının ardından gelin ve yakınlarının gelin odasına gittiğini gören Kızıldere ve ailesi takıları bir torbaya toplamaya çalışan kız tarafına engel olmak isteyince aralarında kavga çıktı. Bursa'da bir soba fabrikasında çalışan damat Ender Kızıldere, düğün gününe kadar hiçbir şey anlamadıklarını, düğünde takı töreni ardından Cevriye Burhan ve ailesinin hızla gelin odasına giderek kapıyı kapatmak istediğini iddia etti. Burhan ve ailesine engel olmaya çalıştıklarını belirten Kızıldere, “Düğünden önce kınada takılan takıların kız tarafına, düğünde takılan takıların erkek tarafına ait olduğu konusunda anlaştık. Düğün sırasında kız tarafının taktığı takıların kendilerine ait olduğunu söyleyerek bizi tartakladılar” dedi.
Olayın şokunu hala üzerlerinden atamadıklarını anlatan anne, 55 yaşındaki Yüksel Kızıldere, “Düğün sırasında kız tarafının yakınları takılan takıları tek tek deftere yazmaya başladı. Ne olduğunu anlamadan takının ardından gelin odasına doğru kaçtılar. Biz de peşlerinden giderek engel olmaya çalıştık ama bizi iterek uzaklaştırmaya çalıştılar” diye konuştu. Düğünü yarım bırakarak olayla ilgili şikayette bulunmak için Merinos Karakolu’na gittiklerini bildiren Kızıldere, Burhan ailesinin de kendilerinden önce karakola giderek şikayet dilekçesi yazdırdıklarını söyledi.
Olayı sırasında baba 64 yaşındaki Enver Kızıldere'nin şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığını, kendisinin de sinirle gelin odasındaki cam sehpaya vurarak elini kestiğini anlatan Ender Kızıldere, evlilik için 50 bin TL masraf yaptıklarını söyledi. Kendilerine ait takı ve eşyaları kız tarafından istediklerini belirten Kızıldere, düğün salonunda karşılaştıkları dayak ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve Cevriye Burhan’dan boşanmak için dava açtığını ekledi