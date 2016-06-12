TAK, Vezneciler'deki canlı bombanın kimliğini açıkladı

İstanbul Vezneciler'de polis aracına yönelik intihar saldırısını üstlendikleri ilk açıklamada, saldırının birden fazla canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini ima eden TAK, canlı bombanın kimliğini Eylem Newroz kod adlı Eylem Yaşa olarak açıkladı.

Üç gün önce TAK'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırının "Ş. Rojhat-Munzur" kod adlı 'fedai timi' tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş, saldırının, "başta Nusaybin ve Şırnak olmak üzere bölgede yürütülen terör operasyonlarına karşı gerçekleştirildiği" ifade edilmişti.

TAK'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 11 kişinin yaşamını yitirdiği 36 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının, 1984 Diyarbakır doğumlu, Eylem Newroz kod adlı Eylem Yaşa tarafından gerçekleştirdiği duyuruldu.

3 kişi tutuklandı

Vezneciler'de polis servis aracına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 3'ü de sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAK'ın daha önce üstlendiği saldırılar şöyle:

17 Temmuz 2005: Aydın Kuşadası'nda turistleri taşıyan minibüse ve bir hafta sonra İzmir Çeşme'de çöpe bırakılan bombanın patlaması sonucu 5 turist, bir polis memuru öldü, 34 kişi yaralandı.

10 Haziran 2007: İstanbul Bakırköy'de 31 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlama.



23 Mayıs 2007: Ankara Ulus Anafartalar çarşısındaki patlamada 7 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim'de polis noktasına saldırıda 32 kişi yaralandı.



26 Ağustos 2011: Antalya Konyaaltı plajı ile 28 Ağustos'ta Kemer halk plajındaki patlamalarda 6 turist yaralandı.



20 Eylül 2011: Ankara Kızılay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.



23 Aralık 2015: Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

17 Şubat 2016: Ankara Merasim Sokak'ta, askeri servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.

13 Mart 2016: Ankara Güvenpark'taki saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.

27 Nisan 2016: Bursa’da Ulu Camii yakınlarında meydana gelen canlı bomba saldırısında 13 kişi yaralandı.



