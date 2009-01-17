Tahterevallinin bir ucuna AKP diğerine CHP oturdu

İşte konuşmasından satır başları:

- Tahterevalli siyaseti ortaya konmuştur. Bir ucuna AKP, diğer ucuna CHP oturmuştur.

- Aday tanıtım toplantıları TV'lerde akşama kadar AKP takdimleriyle geçiyor. Başka bir ülkeden gelmiş olsanız, Türkiye'deki TV'leri sabahtan akşama kadar takip etmeniz gerekse o yabancı TV'lerde iki parti görür sadece sanki seçime sanki iki parti giriyormuş gibi. Gerçek bu mudur? Başta TRT olmak üzere tüm TV'ler eğer bu ülkeye saygı duyuyorlarsa demokrasinin içindeki var olan siyasi partileri eşit olmasalar bile akşama kadar vermek zorundalar.

- O güzide TV yöneticileri sahiplerine böyle bir davranışlarından dolayı MHP olarak sitemimiz yoktur.

- TV'de görünmüyoruz diye düştüğümüz bir aşağılık kompleksimiz de yoktur. Ne biliyorsanız yapınız. Türkiye'de MHP vardır ve devame decektir.



- Türkiye'yi karış karış dolaşacağız. Değerli adaylarımızı takdim edeceğiz

- Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar gereği böyle bir çalışmayı dürdürmeye mecburuz

- Hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bu çoğunlukla 6 yılı geçen bir sürede yani 2251 gündür TV'ler aracılığıyla yapmış oldukları konuşmalarının hiçbiri gerçekle bağdaşmıyor

- Başbakan nerede imkan bulursa orada konuşurken bu milleti hizmet eden insanları aşağılayan üslubunu terketmemektedir

- 57 hükümetin içinde bazıları tek başına hükümet olmuştur

- Bazıları ise koalisyonlarda yer almak suretiyle bu millete hizmet etme imkanı byulmuşalrdır

Başbakan önce saygıyı öğrenmeli

- Cezaevinden nasıl girdiğin, nasıl çıktığın, villaya benzer cezaevinde nasıl kaldığın, sonra MHP ile nasıl paslaşarak Siirt'ten aday olup nasıl Başbakan olduğunu bu millet biliyor

- Millet bilmesine rağmen 57 hükümeti yok farzedip milleti 58. hükümetin kalkındırdığını söylemek kendini beğenmişlik olur

- Daha öncekilerin tuğla koyanlarına önce saygıyı öğrenmeli

- TV'lere çıkıp sanki 2002'de kurulmuş gibi gösterip tekrarı tekrarlamaktan başka ne yapıyorsun Başbakan?

- Bir günde 150 temel atıyrosun, Kayseri'de dolaşıyorsun 150 taşı bulamıyorsun

- Bu yalan dönemine son vermek lazımdır

- Geçmişte yapılanları inkar edip he rşeyi ben yaptım diyorsan bu dönemin adı yalan dönemi olarak adlandırabilir

