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Tahtalı zirvesinde çığlık çığlığa eğlence

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın turistik ilçesi Kemer sınırlarında bulunan Tahtalı Dağı zirvesinde kurulan ve sapan mantığı ile çalışan 'Bungy catapult', büyük ilgi çekiyor

12 Eylül 2017 13:56

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın turistik ilçesi Kemer sınırlarında bulunan Tahtalı Dağı zirvesinde kurulan ve sapan mantığı ile çalışan \'Bungy catapult\', büyük ilgi çekiyor. Bungy catapult\'e bağlananlar, gökyüzüne fırlatılırken çığlık atıyor.
Tahtalı Dağı\'nın 2365 metrelik zirvesinde kurulan bungy catapult, adrenalin tutkunlarını kendine çekiyor. Tahtalı Dağı zirvesine çıkan turistler, Bungy catapult\'a binerek adrenalin heyecanı yaşıyor. 15 metrelik 2 direk, lastikler ve iplerle bir motordan oluşan bungy catapult sistemi, sapan mantığında çalışıyor. İki direğe bağlı lastiklerle 20 metre yükseğe fırlayan turistler, unutulmaz anlar yaşıyor.
Alternatif turizmin en önemli örneklerinden biri olan ve bu yıl 200 bine yakın yerli ve yabancı turistin tercih ettiği Olympos Teleferik\'in Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, zirveye ilgiden memnun olduklarını belirtti. Her gün 09.00- 19.00 saatleri arasında her yarım saatte zirveye teleferikle ulaşılabildiğini belirten Gümrükçü, \"Bungy catapult zirvede bulunan adrenalin yüklü eğlencelerimizden biri. Özel bir işletme tarafından işletiliyor. Catapult deneyimini yaşayanlar heyecanlarını gizleyemiyor. Çığlık çığlığa sıçrayışlarına bizler de şahitlik yapıyoruz\" dedi. Aynı zamanda Escape Yamaç Paraşüt atlayışları da yapılıyor\" dedi.
Bungy Catapult teknolojisiyle gökyüzüne 80 kilometre hızla fırlatılmanın ücreti ise 100 TL.

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