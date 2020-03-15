Tahtalarla ve tezgâhlarla parkur kurup, pazarda Survivor oynuyorlar!

15 yıldır pazarcılık yapan Özgür Doğru, Survivor yarışmasındaki gibi, pazar tahtaları, tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden oluşturduğu parkurda arkadaşlarıyla yaptığı yarışma videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca fenomen oldu.

Pazar tahtaları, tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden oluşturdukları parkurda ödül yemeği için yarışan pazar esnafı müşterilerin de ilgi odağı oldu.

"Gülmeye hasret kaldık"

Özgür Doğru "15 Yıldır pazarcılık yapıyorum. Hayatımız monoton hale gelmeye başladı. Yaptığımız işten sıkılmamak için, arkadaşımla birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik. Güne daha enerjik başlıyoruz. Yaptığımız işten daha çok keyif almaya başladık.



Baktık ki insanların dikkatini çekmeye başladık. İnsanlar beğendi ve bizden bunun devamını çekmemizi istedi. Biz de bu duruma sevindik. Onları mutlu etmek istedik. Ülke olarak şu aralar gülmeye hasret kaldık. Yarışmanın sonunda kendimize bir hedef belirliyoruz. Ödül koyuyoruz. Bugün ki yarışmanın ödülü bir tas kiviydi." dedi.

Pazara alış verişe gelen bir kişi "Ben buraya yakın bir yer de oturuyorum. Her Salı burada pazar kurulduğunda arkadaşların yarışını izlemeye geliyorum" dedi. (DHA)