"Tahtakale'de satılan 'Suriye işi mutluluk hapları'nı IŞİD üretti" iddiası: Öldürebilir

İstanbul Tahtakale'de tezgâhlardaki sahte cinsel güç hapları artık "Suriye yapımı, fabrikası orada" yazısıyla satılıyor. "Mor" hapların da Rakka'da IŞİD tarafından üretildiği iddia ediliyor. Uzmanlar, tezgahlarda 'Suriye işi mutluluk hapları' diye satılan ilaçların "öldürebileceğini" söylüyor.

Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun izlenim haberi aynen şöyle:

İstanbul Eminönü’nde, kaçak ürünlerin dükkân ya da tezgâh altından satışının yapıldığı Tahtakale’de yürüyoruz. Kaldırımları işgal eden tezgâhlarda, zayıflama hapları, diş macunları, tütün gözümüze çarpıyor. Bir de yasak olmasına rağmen üzerinde farklı ülkelerin isimlerinin yer aldığı cinsel gücü artıran haplar dikkatimizi çekiyor. Tezgâh tezgâh gezerken, ‘el altından’ satılan başka hapları görmeye başlıyorsunuz. Sistem şöyle işliyor: Tezgâhtaki ürüne bakmak için yanaşan müşteriye satıcı, zuladan bir hap çıkarıyor. Hapın “cinsel gücü artırmak” için kullanılabileceğini, dahası “çok iyi” sonuçlar alabileceğini anlatıyor. Dikkatli bakıldığında hapın, belirtilen markayla ilgisinin olmadığını görüyorsunuz. Hapın orijinal ürünle ilgisi yok, boyutları bile farklı ancak fiyatının üçte biri kadar olması tezgâha geleni cezbediyor.

"Suriye hapı bunlar"

Soru sormaya başladığımız bir satıcı, polis olduğumuz şüphesiyle önce temkinli yaklaşıyor. Olmadığımıza inanınca hızla bir pasajın içine girip çıkıyor. Getirdiği hapların faydasını anlatıyor. “Eczanedekilerden farkı yok” dedikten sonra Suriye’de üretildiğini söylüyor. “Bu ilaçların hem sahtesini hem de orjinalini satıyorum. Bir kısmı Suriye yapımı. Orada fabrikası var. Ucuz ama buraya gelene kadar araya çok aracı giriyor, fiyat artıyor” diyor.

Orjinal rengi “mavi” olan hapın tezgâhta satılanının “mor” renkte olması dikkat çekiyor. Hapların fiyatlarının 180 lira olduğunu söyleyen satıcı, pazarlık sonucu bir kutusunu 20 bırakabileceğini ifade ediyor.

Rakka'da üretiliyor

Suriye’den gelen cinsel güç artırıcı hapların büyük kısmı, terör örgütü DEAŞ’ın merkezi Rakka’da üretiliyor. Örgüte gelir kaynağı olan haplar, kaçak yolla Türkiye ve bölge ülkelerine gönderiliyor. Muhalifler, DEAŞ’ın aldığı darbelerle bu tür hapların sevkıyatının durma noktasına geldiğini belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı: Denetleniyor

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ilaçların eczaneler dışında satışının yasak olduğunu ifade ederek, sürekli denetim gerçekleştirildiğini kaydetti. Yetkililer, “Bakanlığımız tarafından gıda toptancıları gibi yerlere gidilerek gerekli kontrollerin yapılması konusunda 81 il valiliği talimatlandırılmıştır. Ayrıca İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı’nca internet siteleri taranmakta, sahte-kaçak ilaç satışı ya da tanıtımı yapılan siteler ivedilikle kapatılmaktadır” dedi.

İnternette de satılıyor

Yasal olmayan bu haplar, Türkiye’nin önde gelen alışveriş sitelerinde de satılıyor. Sanal mağazalardaki ürünlerde kutu ve içerik değişmesine karşın markalar ya aynı kalıyor ya harf değişikliği yapılıyor.

"Orta yaşlı erkeğin ölüm nedeni olabilir"

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, serbestçe satılan haplar konusunda şu uyarılarda bulundu: “Ne oranda doz kullandıkları, içine ne koydukları belli değil. Kalp hastaları için olağanüstü tehlikeli. Yüksek doz, sağlıklı bireyleri bile öldürebilir. Eczane dışında satılan her ilaç sahtedir. Kalp krizi, karaciğer harabiyeti, böbrek yetmezliği, beyin kanamasına yol açabilir. Belli bir yaşın üzerinde olan ve kalp krizinden ölen erkeklerin gerçek ölüm sebepleri de bu sahte haplar olabilir. Her kalp krizi geçiren kişiye otopsi yapılmıyor ve bu yüzden bu ölümlerin sebebi ortaya çıkmıyor.”

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