Tahtakale'de cinsel gücü artırdığı iddia edilen ilaçlara yoğun rağbet

Cinsel gücü arttırdığı iddia edilen ilaçlar Tahtakale sokaklarında ‘peynir ekmek’ gibi satılmaya devam ediyor. Son yıllarda polislerin defalarca operasyon düzenlemesine rağmen işporta tezgahlarında aralarında timsah logosuyla ünlü giyim markalarının da yer aldığı onlarca farklı ‘performans’ hapı rahatlıkla alınabiliyor. Ancak yetkililer uyarıyor: “Şakası yok ölümle sonuçlanabilir.”

Her gün binlerce insanın lokumdan kuruyemişe, kahveden elektronik eşyaya kadar alışveriş yapmak için uğradığı Eminönü Tahtakale, son yıllarda kaçak sigara ve sahte ürünlerin yanı sıra cinsel gücü artırdığı iddia edilen haplarla anılmaya başladı. Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre, geçmişte gizli satılan birçok ürün artık işporta tezgâhlarını, mağazaların vitrinlerini süslüyor. Öyle ki alışveriş yapmaya gelen insanların önünü kesip ellerindeki ‘performans arttırıcı hapları’ bile satmaya çalışan işportacılar bile bulunuyor.

Operasyona rağmen

Eczanelerde satılması gereken, cinsel gücü arttırdığı iddia edilen bu haplar işporta tezgâhlarının en gözde ürünleri arasında yer alıyor. Tahtakale’nin sokaklarında geçmişte çoğunun sahte olduğu tespit edilen farklı markalarda birçok ürün bulunabiliyor. Paket olarak da alınabilen bu ürünler ağırlıklı olarak tane olarak satılıyor. İlaçlarda sonradan yazıldığı belli olan son kullanma tarihleri ise dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda birçok kez sahte ilaç operasyonlarının düzenlendiği bölgede bu kadar rahat satışların devam etmesi ise tepki çekiyor. Büyük bir rahatlıkla satışlarına devam eden işportacılar günün her saatinde tezgâhlarını açık tutuyor.

Bakanlık onaylıymış

Tahtakale’deki işportacılar satın alınan ürünle ilgili geniş bilgiler de veriyor. İçinde 5 hap bulunan ve timsah logosuyla ünlü bir Fransız giyim markasının isminin yer aldığı ilacı almak istediğimizi söylediğimiz bir işportacı, fiyatının 20 lira olduğunu söylüyor. Bölgede tüm ürünler ortalama bu fiyattan satılıyor. Fiyatın çok geldiğini söyleyince işportacı ilacın etkilerini anlatmaya başlıyor: “Şu anda piyasadaki en iyi ilaçlardan biri. 1 tane hapın 36 saat etkisi var. Vücut direncini yükseltiyor. Zinde ve dinç olmanı sağlıyor. İstersen 15 liraya bırakabilirim.” ‘Sağlık açısından bir sıkıntı çıkarır mı’ diye sorduğumuz işportacı, “İlaçlardan dolayı en ufak bir sorun yaşamazsın. Zaten sağlık bakanlığı’ndan onaylı ilaç bunlar” diyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ise, “Bu tip ilaçları sokaktan almak büyük risk. Ne oldukları belli değil. Bu ilaçları kullanmak ölümle sonuçlanabilecek sorunlar otaya çıkarabilir” ifadelerini kullanıyor.

Ucuz çünkü gümrüksüz

Daha farklı ürünler var mı talebimiz üzerine işportacı, pasaj içinde bulunan deposuna götürüyor. Depoda neredeyse her markanın ürünü bulunuyor. Büyük bir düzen içinde olan depo tıpkı bir eczaneyi andırıyor. Eczanelerde daha pahalı olan bu ürünleri nasıl daha ucuza sattığını sorduğumuzda ise şu cevabı veriyor: “Ürünleri gümrüksüz Türkiye’ye sokuyoruz. Kaçak geliyorlar. Eczanedeki ürünlerle aslında aynı. Hem gümrüksüz geliyor hem de daha az kâr marjı ile çalışıyoruz.”

Yasa sadece eczane diyor

Eczacılık Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre, Türkiye’de ilaçlar sadece eczanelerde satılabiliyor. Bunun dışındaki satış yerleri yasal nitelikte bulunmuyor. Bitkisel nitelikteki gıda takviyelerinde ise denetim görevi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda ve bu ürünler birçok yerde satışa sunulabiliyor. Ancak bitkisel nitelikli bir destek ürününde ilaç etken maddesi bulunması durumunda, bu ürüne dönük yaptırım uygulanıyor.