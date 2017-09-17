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Tahta araba yarışları Formulaz Sarıyer'de yapıldı

İSTANBUL,(DHA)-'FORMULAZ'da tahta araba yarışları, Sarıyer'de 2'inci kez düzenlendi

17 Eylül 2017 21:53

İSTANBUL,(DHA)-\'FORMULAZ\'da tahta araba yarışları, Sarıyer\'de 2\'inci kez düzenlendi.  2009 yılında Karadeniz\'de başlatılan ve adı Formula 1 yarışlarından esinlenerek bulunan \'Formulaz\' heyecanlı anlara sahne oldu. 
\'Arabam tahtadan inerim rampadan\' sloganı ile Ferahevler\'de düzenlenen yarışlara katılan sürücüler, rampadan aşağıya hızla direksiyon sallayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kırılan tekerlekler, küçük kazalara rağmen yarışı sürdürmeye devam eden yarışmacılar kimi zaman elleri kimi zaman ayaklarından destek alarak yarışı tamamladı.
Sarıyer Ferahevler Kaymakamlık Önü ile Japon Parkı Arası\'nda gerçekleşen etkinliğe ünlülerden Metin Şentürk, Safiye Soyman ve Faik Öztürk de katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile tahta arabalara binerek sembolik bir tur gerçekleştiren ünlüler, ardından yarışmanın startını verdi. Etkinliğe katılanlar arasında daha önce Rize\'de düzenlenen yarışlarda dereceye giren yarışmacılar da vardı.
Heyecana ortak olmak için etkinliğe gelenler horon tepti. \'Formulaz\'da yöresel yemek stantları da kuruldu.
(FOTOĞRAF)

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