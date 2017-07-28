"Tahşiyecilere kumpas" davasında savcı mütalaasını açıkladı

‘FETÖ’nün "Tahşiyecilere kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında Fethullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın ile eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ve Ertan Erçıktı'nın da bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya mütalaasını açıkladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilen "Tahşiyecilere kumpas" davasında savcı Mehmet Yeşilkaya mütalaasını açıkladı. ‘FETÖ'nün tarihçesi ile devlet organları içerisine nasıl sızdıklarının anlatıldığı mütalaada, örgütün emniyet yapılanmasına da yer verildi.

Mütalaada, "Fetullah Gülen'in, bazı görüşlerinin İslam dini ile bağdaşmadığını ifade eden Mehmet Doğan gurubunu etkisiz hale getirmek amacıyla, örgütün emniyetteki mensupları aracılığıyla 'Tahşiyeciler' olarak adlandırılan Mehmet Doğan grubuna kumpas kurdukları" kaydedildi. Fetullah Gülen'in kendisine bağlı olduğu TV'lerden verdiği talimat üzerine şüphelilerin, Mehmet Doğan ve grubunu usüle aykırı izledikleri, operasyonlar düzenledikleri, gözaltına aldıkları ve bazılarının tutuklanmalarına yol açtıkları anlatıldı. Gülen'in talimatının kapatılan Samanyolu kanalında yayınlanan bazı dizilerde de işlendiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, 65 sayfalık esas hakkındaki mütalaasındai firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun savunması alınamadığı için dosyalarının ayrılması talep etti.

Mütalaada, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Sahtecilik" ve "İftira" suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar, sanık eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin "Silahlı terör örgüt üyesi olmak", "iftira" ve "Sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı 13,5 yıldan 33 yıla kadar, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın aynı suçlardan ayrı ayrı 9 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Aralarında eski emniyet müdürü Bayram Özbek, Mustafa Kılıçaslan, Ertan Erçıktı, Yasin Koyuncu, Kazım Aksoy'un da bulunduğu 25 sanık hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.