Tahşiyeciler grubunun lideri Doğan: Beni gözaltına alan polislere dua ettim, bunlar aldatılmış Müslümanlar

14 Aralık operasyonunun odağındaki Tahşiyeciler grubunun önde gelen isimlerinden Mehmet Doğan, “Ben 17 ay hapiste yattım. Savcıya da beni alan polislere de dua ettim. Aldatılmış Müslümanlar bunlar. Yanlış bir İslamiyet bunları aldatmış, Ya Rabbi sen bunları kurtar diye dua ettim. Şu anda bu yanlıştan dönseler benim ahirette de hiç bir davam yoktur. Ama dönmezlerse bu yanlıştan ben hakkımı helal etsem de fark etmez. Çünkü yanlış yapıyorlar” dedi.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile Samanyolu TV’de yayınlanan “Sungurlar” ve “Tek Türkiye” dizilerinin yapımcı, yönetmen ve senaristlerinin gözaltına alındığı 14 Aralık operasyonuna konu olan “Tahşiyeciler” grubunun hocası “Molla Muhammed” lakaplı Mehmet Doğan, A Haber’de Yüzde Yüz Siyaset programına konuk oldu.

Mehmet Doğan’ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

18 sene Arapça hayatım var, 15 senede Hacı Hulusi Bey'in dersinden isitfa etmem var. Fitne şu; hoşgörüyle İslami sulandırmak. Kur'an'ın ayetlerinin yanlış manalarla tahrife gittiğini gördük ve bütün gücümüzle bunları anlatmaya başladık. Risale-i Nur okuyucularının tamamen başka tarafa saptırmaya yol açıldı. Biz bütün gücümüzle bu gizli örgütün yani ecnebi bir örgütün maşası olan o kimse, onunla mücadelemizi kitapla verdik.

Gülen'in şikayetinden 8 ay

sonra evimden alındım

O zaman bu konuda 4 tane kitapla ilmi mücadelemizi verdik. Bir gece evimde yatmışken yakalandık. Gülen efendinin bizzat kendisinin aleyhimde şikayeti var. Bu şikayetten 8 ay sonra kendi evimde namaz kılarken beni yakaladılar. Ne silah bulundu, ne bomba bulundu hatta yasak bir kitap bile o ana kadar evimde bulunmadı. Bazı evlerde bir şeyler bulunmuş, bomba. O adamı ne tanıyorum ne de biliyorum. O adamın resmini hapishanede gördüm. Böylelikle suçsuz olarak yakalandık. Ben MS hastasıyım, göremiyorum. Silah kullanmasını bilmiyorum. 40 senedir birisi koluma takılmadan yürüyemiyorum.

Aldatılmış Müslümanlar

Muşlu %90 beni tanımıyor, çünkü evden çıkmıyorum. Ben sadece Allah rızası için kitap yazmışım. Ben 17 ay hapiste yattım. Savcıya da beni alan polislere de dua ettim. Aldatılmış Müslümanlar bunlar. Yanlış bir İslamiyet bunları aldatmış, Ya Rabbi sen bunları kurtar diye dua ettim. Şu anda bu yanlıştan dönseler benim ahirette de hiç bir davam yoktur. Ama dönmezlerse bu yanlıştan ben hakkımı helal etsem de fark etmez. Çünkü yanlış yapıyorlar.