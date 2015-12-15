'Tahşiye davası'nda tüm sanıklara beraat

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "Tahşiyeciler" olarak bilinen gruba yönelik davada 51 sanığın "silahlı terör örgütü kurma ve üye olma" suçlarından beraatine karar verdi.

2009-2010 yıllarında yürütülen ‘Tahşiyeciler grubuna yönelik’ soruşturmada ‘sahte delil üretmek' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Suçlamalar neydi?

İddianamade bir numaralı şüpheli olarak Gülen Cemaati lideri Fetullah Gülen yer alıyordu. Gülen “Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” ile suçlanıyordu. İddianamade Samanyoyu TV yöneticisi Hidayet Karaca da şüpheli olarak yer almıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hidayet Karaca da “silahla terör örgütüne üye’ olmak ile suçlanıyordu.

İddianamede şüpheliler, 2009-2010 yıllarında yürütülen ‘Tahşiyeciler grubuna yönelik’ soruşturmada ‘sahte delil üretmekle’ suçlanıyordu. 2009- 2010 yılında yürütülen '’Taşhiyeciler'' soruşturması kapsamında grubun önde gelen ismi ''Molla Muhammet'' adıyla bilinen emekli imam Mehmet Doğan'ın arasında bulundu bazı isimlere dava açılmıştı.

Kumpas iddialarının ortaya çıkması üzerine sanıklar, kendilerine operasyon düzenleyen polisler hakkında şikayetçi olmuşlardı. Şikayetin üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Tahşiyeciler grubuna kumpas kurulduğu’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Polisleri şikayet eden Tahşiyeciler grubu üyeleri,’evlerinde bulunan bombaların polisler tarafından konduğunu’ iddia ediyordu.