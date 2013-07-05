Tahrir Meydanı'nın diğer yüzü: Bir günde 80 cinsel taciz

Çeviri: Varsan Çekiç

Çarşamba günü Mısır'da Genelkurmay Abdulfettah el Sisi'nin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmesi ardında Tahrir Meydanı'nda başlayan kutlamalarda 80'den fazla kadın cinsel saldırı, taciz ve tecavüze maruz kaldı. Mursi karşıtı protestoların başladığı pazar gününden bu yana işlenen cinsel suçların sayısı 169'a çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan kadın hakları savunucusu ve kadınları cinsel saldıralardan koruyan Tahrir Güvenliği grubunun kurucusu Soraya Bahgat, "Mısır cinsel taciz olayları ile dolu ve insanlar bu olaylara karşı duyarsızlaşmaya başladı. Burada kadınları soyarak tecavüz etmek için onları yerde sürükleyen toplu cinsel saldırılardan bahsediyoruz" dedi. Baghdat "Cinsel suçlar olduğundan daha az rapor ediliyor çünkü çok kişi ortaya çıkmak istemiyor" diyerek, "Çünkü kimse Tahrir'in kutsallığını bozmak istemiyor" sözlerini de söyledi. Grup, pazar gününden beri bir kadının sivri bir obje ile tecavüze uğradığını belirtti.

The Guardian, 2011 yılından yaşanan devrimden beri Tahrir protestolarında cinsel saldırıların yaygınlaştığını ancak hiç bu kadar yüksek sayıda rapor edilmediğini yazdı.

Yaşadıklarını Facebook'ta paylaşan Operasyon Anti Cinsel Taciz (OpAntish) grubu üyesi, "Birden yüzlerce erkeğin oluşturduğu, devamlı daralan bir çemberin ortasında kaldım. Her yerime dokunup, ellemeye başladılar. Bluzumn ve pantalonumun içinde çok fazla el vardı" diye yazdı. Geçen hafta kendisinin de bir saldırıdan kaçtığını belirten Bahgat, "Biz buna Cehennem Çemberi diyoruz" dedi.

Geçen Kasım ayından beri Operasyon Anti Cinsel Taciz ve Tahrir Güvenliği grupları, 15 kişiden oluşan gruplar halinde meydanı geziyor. Saldırganları sopalar ve ateşle kaçırmaya çalışan gruplar, saldırıya uğrayanları yeniden giydirip, yakınlardaki hastahanelere ve güvenli yerlere bırakıyor. Gruplar saldırganların güvenli yerlerin kapılarını kırmaya çalıştıklarını ve grup üyelerine de saldırıda bulunduklarını belirttiler. Grup üyeleri saldırıların kalabalık protesto günlerinde, toplu olarak kadınlara taciz etmek amacıyla meydana gelen erkekler tarafından yapıldığından emin olduklarını söylediler. Bahgat, Tahrir Meydanı'nda hiç güvenlik gücünün olmadığını ve kalabalığın bu durumu uygun bulduğunu belirtti.

The Guardian Mısır yasalarında cinsel tacizin tam olarak tanımlanmadığını ve Bu durumun suçlulara dava açılmasını zorlaştırdığını yazdı. Gazete ayrıca cinsel tacize karşı suç duyurusunda bulunmak isteyen kadınların, polisler tarafından ciddiye alınmadığını belirtti. Gazeteye konuşan OpAntish grubu üyesi Mariam Kirollos, " Polise rapor edilen tacizler iğrenç yöntemlerle işleniyor. Kadınlar ciddiye alınmıyor" diyerek, "Bazı durumlarda kadınlar polis tarafından da taciz ediliyor" diye belirtti.

Suç duyurusuna karşı engellerin daha karakola ulaşmadan başladığı belirten Kadın hakları aktivisti Soraya Baghat, "İnsanlar 'o fakir biri ne yaptığını bilmiyor' diyor. Ancak en çok suç kadınların oluyor. İnsanlar her zaman 'Kadın ne giyiyordu?' diye soruyor."

En büyük problemin devletin tacizlere göz yumması olduğunu söyleyen Kirollos, "Hiç mesuliyet yok. Medya'nın ve eğitim sisteminde problemlere değinmek için hükümetten hiç çaba yok" diye belirtti.

Mısır'da Kadınlar Ulusal Konseyi ülkenin içişleri bakanlığıyla, duyuruların ciddiye alınması için, kadınların cinsel tacizleri rapor edebileceği uzman kadın polislerin oluşturulması için çalışıyordu. Konsey Mısır kabineye cinsel tacizleri yasadışı olarak tanımlayan yeni kanun yapılmasını da önermişti.

The Guardian çarşamba günü gerçekleşen darbe ile değişen güç dengeleri yüzünden iki projeninde gerçekleşemeyeceğini vurguladı. Tacizlerin durmasının yasalarla sağlanamayacağını belirten Kirollos, "Tacizlerin durması için toplum değişmeli" dedi.

Birleşmiş Milletler'in Nisan ayında açıkladığı araştırmada, Mısırlı kadınların %93.3'ünün cinsel tacize uğradığını rapor ettiği, %91'inin de sokakta kendilerini güvensiz hissetiği sonuçları çıkmıştı.

The Guardian gazetesinin hazırladığı cinsel taciz haritasını görmek için tıklayın