Tahrir Meydanı'nda yine öfke!

T24

Çoğunluğunu sol ve liberal grupların oluşturduğu göstericilere Selefilerin de destek verdikleri gözleniyor.Ünlü Tahrir Meydanını dolduran binlerce gösterici Mübarek için idam isterken, Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin yönetimi bırakması çağrısında bulundu.Bazı göstericiler ise Tantavi gidene kadar alandan ayrılmayacaklarını belirterek "Mübarek için devrim mahkemesi istiyoruz. Mübarek rejiminin kuklası Tantavi için de yargılanma" dediler.Kahire ile bazı önemli şehirlerde devam eden gösterilere bazı gruplar "Onur Cuması" adını verirken 6 Nisan hareketi gösterileri ikinci "Öfke Cuması" diye adlandırdı.Kahire, İskenderiye ve Süveyş'deki gösterilere olaylar sırasında yakınlarını kaybedenler de katıldı.Kayıp yakınları Mübarek ve oğullarının idamını isterken, askeri yönetimin yetkilerini sivillere devrederek kışlaya dönmesini istedi.