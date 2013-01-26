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Dünya

Tahrir Medyanı gaza boğuldu

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin 2. yıl dönümünde ülke genelinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan olaylarda10 kişi öldü

26 Ocak 2013 13:00

 

Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan İsmailiye şehrinde güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Kahire yakınındaki Süveyş ilinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise ölü sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsmailiye ve Süveyş'teki olaylarda 10 kişinin öldüğü, ülke genelindeki olaylarda 33'ünün durumu ağır olmak üzere yaklaşık 500 kişinin yaralandığı belirtildi.
 

Siyasilerden mesajlar 

 
Şiddet olayları sürerken, Liberal ve sol eğilimli partileri bünyesinde barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (UKC), yaşanan krizden çıkış için diyaloğa hazır olduğu bildirildi. 
Mısır'da iktidardaki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP), Yürütme Kurulu Üyesi Amr Derrac, muhalefete,  şiddet olaylarını durdurmaları yönünde çağrıda bulundu.
 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı da şiddetten nasibini aldı

 
Kahire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı da şiddetten nasibini aldı. Göstericiler sarayın yakınında ateş yaktı, saraya taş ve molotof kokteylleri attı. Polis göz yaşartıcı bombayla müdahale etti.
İsmailiye ve El-Mahalla illerindeki valilik binalarına da giren göstericiler, binalardaki evrakı yakıp ofis aletlerini parçaladı.
El-Garbiye ilinde de valilik binasına molotof kokteylleriyle saldıran göstericilere polis göz yaşartıcı bombayla müdahalede bulundu.
Buhayra ilinde Müslüman Kardeşler ve Hürriyet ve Adalet Partisi merkezlerini basan göstericiler, binalardaki eşyaları tahrip ederek, ateşe verdi. 

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