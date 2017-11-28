Tahrip edilen mezar taşları TBMM gündeminde

ADANA, (DHA)- CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’ndeki mezarlıkta dün 15 mezar taşının tahrip edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi veren Tümer, daha çok Alevi vatandaşların defnedildiği Ali Hocalı Mezarlığı’nda meydana gelen olayın tepki ve endişeye neden olduğunu söyledi.

Başbakan ve İçişleri Bakanı’nın olaydan haberdar olup olmadığını soran Tümer, Malatya ve Adana olayları arasında benzer bir provokasyon olabileceğine yönelik endişeleri gündeme getirerek şu sorulara yanıt istedi:

\"Mezarlıkta inceleme yapan Adana polisi, olayla ilgili kişi ya da kişilere ait herhangi bir ize rastlamış mıdır? Adana’daki mezar taşlarının kırılması olayıyla Malatya’da evlerin kapılarına konulan işaretlerin benzer bir provokasyon içerdiği düşünülmekte midir? Son 15 yılda özellikle hangi illerde bu tür provokatif olayla karşı karşıya kalınmıştır? Bu tür olayları gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yakalanan kişi ya da kişiler var mıdır? Varsa kaç kişidir? Ne tür cezalara maruz bırakılmışlardır? Son dönemlerde toplumun kutuplaştırma/ayrıştırma girişimleri, provokatif eylemlerle karşı karşıya kalması nedeniyle hükümetin acil bir önlem planı var mıdır?\"



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