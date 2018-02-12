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Dünya

'Tahrik edici' olduğu iddiasıyla tutuklanan dansöz serbest bırakıldı

Rus dansöz Yekaterina Andreyeva, bir gece kulübündeki dans görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından tutuklanmıştı

12 Şubat 2018 21:17

Mısır’da dansının çok tahrik edici olduğu gerekçesiyle tutuklanan 31 yaşındaki Yekaterina Andreyeva, serbest bırakıldı. Andreyeva mahkum olarak geçirdiği birkaç günün hayatının en kötü günleri olduğunu belirtti.

Instagram hesabından açıklama yapan Andreyeva kendisine yönelik suçlamaları reddederek, mahkum olarak geçirdiği birkaç günün hayatının en kötü günleri olduğunu ifade etti.

Rus dansöz Yekaterina Andreyeva, 6 Şubat'ta bir gece kulübündeki dans görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından tutuklanmıştı. 31 yaşındaki dansöz açık ve tahrik edici giysilerle ahlaksızlığa teşvik etmekle suçlanıyordu.

Tutuklanmasının arkasındaki gerçek nedeni bilmediğini belirten Andreyeva, giysilerinin hiçbir sorunlu yanı olmadığını dile getirdi.

Andreyeva "Hayatımın en kötü günleriydi, ancak adalet yerini buldu. Bu benim masum olduğumu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

 

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