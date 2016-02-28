Tahran'da seçimleri reformcular kazandı



İran İçişleri Bakanlığı'nın devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasına göre Tahran'da reformcu kanadın 'Umut' adını taşıyan listesindeki adaylar büyük bir başarı kazandı ve 30 sandalyenin tamamını aldı. Muhafazakarların lideri Golam Haddad Adel'in ise meclis dışında kalma ihtimali var. Tahran'da oyların yüzde 90'ının sayıldığı bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tahran'dan sekiz kadının da meclise girmeyi başardığı kaydedildi.

Ülkenin geri kalan kentlerinde ise oy sayım işlemi sürüyor. Yapılan açıklamalara göre diğer kentlerde reformcu Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakın reformcu kanadın adayları ile muhafazakar kanadın adaylarının oy oranı başa baş gidiyor.

Hasan Ruhani Tahran'da elde ettiği başarı ile izlediği politikaya büyük oranda destek kazanmış oldu.

Uzmanlar Konseyi seçimi

Tamamı din adamlarından oluşan, ülkenin ruhani liderinin halefini seçmekle yükümlü 88 sandalyeli Uzmanlar Konseyi için yapılan yarışta da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de aralarında bulunduğu reformcu adaylar muhafazakar rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Uzmanlar Konseyi seçimlerinde Ruhani ve eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin en fazla oyu alan ilk iki aday olduğu belirtildi. Uzmanlar Konseyi, İran’da dini liderleri ve yeni parlamentoyu belirliyor.