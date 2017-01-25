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Kültür-Sanat

Tahran'da 'Çağdaş Türk Filmleri Haftası'

Festival, Mahmuh Fazıl Coşkun'un 'Uzak İhtimal' filmiyle açıldı

25 Ocak 2017 12:47

İran'ın başkenti Tahran'da 'Çağdaş Türk Filmleri Haftası' Mahmut Fazıl Coşkun'un yönetmenliğinde çekilen Uzak İhtimal filmiyle açıldı.

Etkinlik kapsamında çağdaş Türk sinemasından yedi güzel filmin seçildiğini anlatan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, "Açılış programında Uzak İhtimal filminin seçilmesi beni memnun etti.

Bu film, son yıllarda yaşanan medeniyetler çatışması, din temelli ayrımcılık ve aidiyet konularında eylem yönünden çok başarılıdır" değerlendirmesinde bulundu.

 

Gösterilecek Filmler

 

28 Ocak günü sona erecek etkinlik kapsamında Bal (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Sivas (Yönetmen Kaan Müjdeci), Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu (Yönetmen Nuri Bilge Ceylan), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal) ve Kelebeğin Rüyası (Yönetmen Yılmaz Erdoğan) filmleri beyaz perdeye yansıtılacak.

ETİKETLER

İran Film FestivaliTahran Film FestivaliİranUzak İhtimal

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