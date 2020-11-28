Tahran, nükleer fizikçi Fahrizade'nin suikastine karşılık verileceğini ifade etti

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İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikaste uğramasının ardından Tahran, suikaste "karşılık verileceğini" ifade etti.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehkan, "Mazlum şehitin katillerini yıldırım gibi vuracağız. Yaptıklarından pişman olacaklar" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Suikasti henüz kimse üstlenmezken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, saldırının arkasında "yüksek ihtimalle" İsrail'in olduğunu söyledi. Dekhan da, "İsrail, Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde" iddiasında bulundu.

"Teröristler bugün ülkenin önde gelen bilim insanlarından birini öldürdü" diyen Zarif, "Bu korkak saldırının arkasında İsrail'in olduğuna dair ciddi emareler var. Bu çaresiz savaş çıkarma çabalarını göseriyor. İran uluslararası topluma ve özellikle Avrupa Birliği'ne sesleniyor: Bu utanç verici çifte standarta son verin ve bu terör devletini kınayın" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin eski lideri Amos Yadlin, "Trump'ın kısa süresi kaldığını göz önüne aldığımızda böyle bir hamle İran'dan şiddetli bir karşılık bulabilir. Bu durum, İran'ın nükleer tesislerine yapılacak ABD liderliğindeki bir saldırı için bahane olarak kullanılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Fahrizade, Tahran'ın 70 kilometre uzağındaki Absard kasabasında patlayıcılar ve taramalı tüfek ateşiyle tuzağa düşürüldü. Nükleer fizikçiyi hastanede hayata döndürme çabaları sonuç vermedi. Arabada Fahrizade ile birlikte olan korumaları ve aile üyeleri de yaralandı.

Ocak ayının başında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD İHA'ları tarafından öldürülmüştü.