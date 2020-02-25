Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Tahran - İstanbul uçağı Ankara'ya planlı indi, yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak

Türk Hava Yolları'nın Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gelmek üzere hareket eden TK879 sefer sayılı yolcu uçağının Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Ankara'ya iniş yaptı. Uçakta yapılan taramada 12 yolcunun vücut ısısının kritik seviyenin üzerinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Uçaktan indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'ya yapılan inişin planlandığını ve yolcuların 14 gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu. İran'ın Kum bölgesinden gelen 12 yolcuda yüksek ateş görüldüğü bu nedenle sağlık ekiplerinin kontrol için uçağa geldiği belirtildi. Uçaktaki 17 yolcunun şüpheli olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti. Uçakta 132 Türk yolcu bulunduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın inmesinin ardından açıklama yaptı. Koca, İran'dan bu uçakla gelen yolcuların 14 gün karantinada kalacaklarını belirtti. Yolcuların sağlık kontrollerinin yapıldıktan sonra numunelerin Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderileceği kaydedildi. Bakan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.



İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.



Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.



Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır."

Yolcular hastaneye götürüldü

Uçaktan indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.