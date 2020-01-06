Tahran'da Süleymani'nin cenazesi için on binler sokakta: Ayetullah Hamaney gözyaşlarını tutamadı

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İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi Cuma günü ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı.

Süleymani'nin naaşının önünde Devrim Muhafızları komutanının manevi babası olarak da bilinen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenaze törenine İran devlet erkanından isimlerin yanı sıra birçok asker de katılıyor.

Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek.

General Süleymani geçen Cuma günü Donald Trump'ın emriyle düzenlenen bir hava saldırısıyla ABD tarafından öldürülmüştü. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı.

Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.