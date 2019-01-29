Tahran'da sokakta köpek gezdirmek yasaklandı

İran'ın başkenti Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı. Yasağa gerekçe olarak, umuma açık yerlerde köpek gezdirmenin insanları korkutması gösterildi. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, kamuya açık yerlerde köpek gezdirilmesi durumunda polisin sert bir şekilde müdahale edeceğini ifade etti.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "Kamuya açık yerlerde köpek gezdirenlere yaptırım uygulanacak." dedi.

Umuma açık park-bahçe gibi yerlerde köpek gezdirilmesinin insanlarda korkuya neden olduğunu dile getiren Rahimi, otomobillerde de köpek taşınmasının yasak olduğunu, görülmesi durumunda polisin sert bir şekilde müdahale edeceğini kaydetti.

Söz konusu yasak, Tahran'a bağlı Levasan ilçesinde parktaki kadına bir köpeğin saldırması sonrası gündeme gelmişti.