'Tahmin Profesörü' Lichtman'dan yeni iddia: Trump, bir süre sonra görevinden uzaklaştırılacak!

ABD'de 1984'ten beri başkanlık seçimlerinde hangi adayın kazanacağını doğru tahmineden ve son olarak da Donald Trump'ın zaferine ilişkin öngörüsünde haklı çıkan siyasi tarihçi Allan Lichtman, yeni bir iddiada daha bulundu.

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimleri öncesi yapılan hemen hemen tüm anketler Demokrat aday Hillary Clinton'ı işaret ederken, yarışı Cumhuriyetçi Trump'ın kazanacağını tahmin eden bir isim vardı: Allan Lichtman.

"Beyaz Saray'ın Anahtarları" adını verdiği sistemden faydalanarak bulunduğu öngörüsünde haklı çıkan 69 yaşındaki Lichtman şimdi de yeni bir görüş açıkladı.

Ancak tecrübeli tarihçi bu kez söz konusu sistem vasıtasıyla değil, içgüdüleriyle tahminde bulunuyor.

Lichtman'a göre, seçimleri kazanan Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan bir süre sonra görevden uzaklaştırılacak.

"Yardımcısı Pence'i tercih ederlerdi"

CNN International'de yayımlanan "Outfront" programına katılarak, gazeteci Erin Burnett'in sorularına yanıtlayan "Tahmin Profesörü" lakaplı Lichtman, Trump'ın neden görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını düşündüğünü açıklarken ağır iddialarda bulundu:

"İlk olarak, Trump hayatı boyunca kanunları hafife aldı... New York'ta yasa dışı bir hayır kurumu yönetti. Bu kurum üzerinden yasa dışı bir bağış kampanyası yürüttü. Kişisel borçlarını kapatmak için bu kurumu kullandı. Aynı zamanda bir 'Şantaj ve Yolsuzluk Örgütleri' (RICO) davasıyla karşı karşıya."

Bunun üzerine Burnett, Lichtman'ın ortaya attığı iddiaların mahkemece kanıtlanmadığını hatırlattı ve "Neden Kongre'nin her iki kanadı da Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolündeyken, Trump'ın görevden uzaklaştırılabileceğini düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Lichtman, bu soruya, "Cumhuriyetçiler Donald Trump konusunda kaygılı... O bir serseri mayın. Kimse onun gerçekten neye inandığını ya da gerçekten nerede durduğunu bilmiyor. Kontrol edilemez biri. Cumhuriyetçilerin çoğu, (Trump'ın Yardımcısı) Mike Pence'i tercih ederdi. O, kesinlikle öngörülebilir bir Cumhuriyetçi" diye yanıt verdi.