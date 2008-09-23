Tahliyesine sevinemedim

"Ergenekon Soruşturması" kapsamında tutuklanan ve yattığı Kandıra F Tipi Cezaevinde tansiyon yükselmesi sonucu merdivenden düşüp beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur'un, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri anlatan eşi Mukaddes Eruygur, "Eşimin tahliyesine sevinmedim. Ne zaman iyileşir ve buradan sağlıklı bir biçimde çıkarsa o zaman sevinirim" dedi.



Rapordan iki saat sonra tahliye



Cezaevinden, Kocaeli Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Şener Eruygur'un başından ayrılmayan eşi Mukaddes Eruygur, eşinin koma halindeyken tahliye kararı verilmesini şöyle değerlendirdi:



"Pazar günü, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan eşimin sağlık durumu ile ilgili olarak hastane başhekimliğinden rapor istendi. Bu yazı üzerine hemen eşimin sağlık durumuyla ilgili rapor hazırlandı. İki saat sonra avukatımız, eşimin tahliyesine karar verildiğini bildirdi. Tatil günü olmasına rağmen bu işlemler yapıldı. Bana, eşimin tahliye edildiğini sevinçle karşılayıp karşılamadığımı soruyorlar. Çok açık söylüyorum böyle bir karara hiç sevinemedim. Çünkü, eşim çok büyük sağlık sorunu yaşarken böyle bir karar verildi. Daha önce, sağlık sorunları yaşadığına ilişkin ilgili makamlara yaptığı başvurular vardı. Eşim ne zaman iyileşir, buradan sağlıklı çıkabilirse ancak tahliyesine o zaman sevinebilirim."



Tutuklu olduğu için hastanede özel güvenlik önlemleri uygulandığını belirten Eruygur'un kızı Ayça Eruygur'da, tahliye kararından sonra alınan güvenlik önlemlerinin babasının güvenliği nedeniyle değişmediğini söyledi.



Oksijen tüpüne bağlı



Eşinin iyileşmesi için doktorların büyük çaba gösterdiğini, başka bir hastaneye naklini doktorlar istemedikten sonra düşünmediklerini belirten Mukaddes Eruygur, "Şener paşamın kıpırdaması bile uygun bulunmuyor. Uyutmaya pazar günü son vermelerine rağmen, eşim henüz kendisine gelmiş değil. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle oksijen tüpü bağlı.”



Tolon için de başvurulacak



Şener Eruygur'un hastaneye kaldırılmasından sonra F Tipi Cezaevindeki odada yalnız kalan Hurşit Tolon'un, tansiyon hastası olduğunu belirten avukatları, daha önce dikkate alınmayan bu raporu, yeniden gündeme getirecek. Avukat İlkay Sezer, Hürriyet'in sorusu üzerine, emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un, yaşı, sağlık sorunları, karartacak her hangi bir delil söz konusu olmadığı için yargılamasının tutuksuz olarak yapılması için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.





