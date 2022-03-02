Tahliye taleplerini reddeden Ukrayna'nın 'first lady'si Olena Zelenski: Eşimin yanındayım ve sizlerleyim

Olası bir suikasta yönelik tahliye taleplerini reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye eşi Olena da katıldı. Çocuklarıyla birlikte Ukrayna'da kalmaya devam edeceklerini söyleyen first lady, "Eşimin yanındayım ve sizlerleyim" çıkışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin, Rusya tarafından kaçırılması ya da yakalanmasını önlemek için gelen tahliye tekliflerini geri çevirmesinin ardından eşi Olena da ülkesinden ayrılmayacağını duyurdu.

Ukrayna'da eşi ve çocuklarıyla kalacağını belirten first lady, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla halkına seslendi.

NTV'de yer alan habere göre; Olena Zelenski, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz! Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna’yı seviyorum.”

Olena Zelenski kimdir?

6 Şubat 1978'de o dönem Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Kryvyi Rih’de, Rusça konuşulan bir bölgede dünyaya gelen Olena eşi Voladomir Zelenski'nin de en büyük destekçisi.

Başlarda eşinin siyasete girmesine sıcak bakmasa da Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın 'first lady'si oldu.

6 Şubat 1978'de o dönem Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Kryvyi Rih’de, Rusça konuşulan bir bölgede dünyaya gelen Olena eşi Vladimir Zelenski'nin de en büyük destekçisi.

Başlarda eşinin siyasete girmesine sıcak bakmasa da Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın 'first lady'si oldu.

O günden sonra konumunu kadın ve çocuk hakları üzerinde kullanmayı tercih ederek çocukların gıdaya erişimi ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptı.

Ukrayna’nın cinsiyet eşitliği konusundaki G7 uluslararası girişimi olan Biarritz Ortaklığına katılımını başlattı ve eşit haklar için çalışan bir platform olan Ukrayna Kadın Kongresi’ni destekledi.

Vladimir Zelenski'nin Kryvyi Rih Ulusal Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı sırada o da mimarlık eğitimi alıyordu.

Ancak kariyerine yazar olarak devam etti. Eşinin komedyenlik kariyeri başlayınca Zelenski'nin komedi grubuna yazar olarak katıldı.

Vladimir ile Olena Eylül 2003'te evlendi.

Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.