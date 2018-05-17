Tahliye talebi reddedilen Yüksekdağ: Bir memlekette siyasetçi tutsaksa o ülkede seçimler özgür olamaz

‘Terör örgütü yöneticiliği’ suçlamasıyla yargılandığı davanın son duruşmasında savunma yapmayı reddeden eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, iktidarın baskısı ile yargı tarafından tutsak edildiklerini savunarak, "Bir memlekette siyasetçi tutsaksa o ülkede seçimler özgür olamaz" dedi. 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedilirken; duruşma 6 Temmuz’a ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ’ın, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla yargılandığı davanın 5'inci duruşması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, hakkındaki fezlekeler bir araya getirilen Yüksekdağ'ın yanı sıra, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP'li milletvekilleri katıldı. Duruşmayı takip etmek için, Sincan'a gelen yabancı heyetler ise mahkeme salonuna alınmadı.

"1,5 yıldır hiçbir somut delil olmadan tutuklu yargılanıyorum"

Mahkeme Başkanı Ağrı ve Van'da aynı suçlardan açılan davaların, bu dosya ile birleştirildiğini açıklayarak, Yüksekdağ'a savunma yapması için söz verdi. Yüksekdağ ise iddianame ile birleştirilen dosyaların kendisine dün tebliğ edildiğini, bu dosyaları inceledikten sonra detaylı savunma yapacağını söyledi. Şu aşamada suçlamalarla ilgili savunma yapmayacağını belirten Yüksekdağ, yargılama ve usul konusunda konuşmak istediğini belirterek, "Bizler siyasetçiyiz. 1,5 yıldır hiçbir somut delil olmadan tutuklu yargılanıyorum. Bu süre içerisinde Anayasa ihlal edilerek milletvekilliğim düşürüldü. Kesinleşmiş cezalar verildi. Sadece ben değil birçok arkadaşımız aynı şeyleri yaşıyor. İddianamedeki suçlamalara neden olan konuşmalarım soruşturmayı yürüten savcı tarafından kriminalize edilerek eklenmiş. Biz konuşmalarımızda siyasetçi olmanın vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirdik. Bunların suçlama konusu olması söz konusu bile olmamalı" dedi.

"Amaçları bizleri pasifize etmekti ama başaramadılar"

Konuşmasının büyük bir bölümünü 24 Haziran’daki seçimlere ayıran Yüksekdağ, şöyle devam etti:

“Bütün bunlara rağmen bizleri susturabildiler mi? Amaçları bizleri pasifize etmekti. Ama başaramadılar. Bakın yine arkadaşımız Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayımız oldu. Biz nerede olursak olalım, halka kaşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizi o hapishane duvarlarıyla tutsak edemeyecekler. Bir memlekette siyasetçi tutsaksa o ülkede secimler özgür olamaz.”

Yüksekdağ’ın ve avukatlarının tahliye talep etmesinin ardından kararını veren mahkeme heyeti, 'savunmanın tamamlanmamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı' gerekçesiyle Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.