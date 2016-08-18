Tahliye olan Yüzbaşı Murat Eren: Devlete küslük olmaz, görev verilirse reddetmem

Askeri Yargıtay'ın hakında tahliye kararı verdiği, kumpas davasından cezaevindeki tek asker olan Yüzbaşı Murat Eren, "Silahlı kuvvetlere çağırırlarsa hayır diyemem her halde. Kırgın değilim, devlete küsülmez. İçimde o üniforma aşkı hiç sönmedi benim. Ben hep subay kimliğimi taşıdım, Atatürk’ün askeriyim" dedi.

Kamuoyunda "Atabeyler davası" olarak bilinen davanın tek tutuklu sanığı olan eski Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Kartal Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu. Eren cezaevinden çıkar çıkmaz eşine ve kendisini bekleyen yakınlarını sarıldı. Eren, bir gazetecinin "Silahlı kuvvetleri dönecek misiniz?" sorusuna, "Vatan sever, Atatürkçü ve devletçi bireyler olarak yetiştirildik. Tabiki vatan bize ’gel şu görevi yap’ ben uçuş hocasıyım aynı zamanda. Uzun süre ara verdim ama inanıyorum ki çok pilotları yetiştirebilecek yetim hala devam ediyordur. Gönlüm ister bir an önce uçuşa dönmeyi. Silahlı kuvvetlere çağırırlarsa hayır diyemem herhalde. Kırgın değilim, devlete küsülmez. İçimde o üniforma aşkı hiç sönmedi benim. Ben hep subay kimliğimi taşıdım, Atatürk’ün askeriyim" ifadelerini kulandı.

Ne olmuştu?

Yüzbaşı Murat Eren, 2006 yılında “Atabeyler” soruşturmasına sahte isimle atılan bir maille dâhil edilen Eren, Tayyip Erdoğan'a suikast iddiasıyla tutuklanmıştı. 3 ay cezaevinde kalan Eren, mahkemenin ilk duruşmasında tahliye edildi. Ancak hakkında çıkan haberlerden dolayı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla Türk Siyahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesildi. Erdoğan'a suikast iddiasıyla yargılandığı davadan 2012 yılında beraat eden Eren, 2010 yılında “devlet güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak” iddiasıyla açılan davadan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bu cezanın hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ancak Askeri Yargıtay 3. Dairesi kararı bozdu. Eren, yeniden yapılan yargılamada 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi.