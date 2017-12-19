TAHLİYE OLAN MEŞALE TOLU ÇORLU SERBEST BIRAKILDI

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ, TAHLİYE OLAN ÇORLU\'YU KARŞILAMAK İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE BEKLEDİ

Haber: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Sivil bir araçla cezaevinden çıkarılan Çorlu, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin tamamlanması için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü. Bir süre burada tutulan Çorlu, serbest bırakıldı.

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, tahliye kararının ardından cezaevi önüne gelerek Çorlu\'nun çıkışını bekledi. Burada DHA\'ya açıklama yapan Martin Erdmann, \"Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" dedi.

ÇOK SAYIDA YABANCI BASIN MENSUBU CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Tahliye kararının ardından Çorlu\'nun tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne ailesi ve yakınları da geldi. Çok sayıda yabancı gazeteci, Meşale Tolu Çorlu\'nun çıkışını görüntülemek için cezaevi önünde bekledi.

\"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Çorlu, saat 19.00 sıralarında siyah camlı sivil bir polis aracıyla çıkarıldı.

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DE GELDİ

Çorlu\'nun cezaevinden çıkışını bekleyenlerin arasında Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann da bulunuyordu. Alman Konsolosluğu\'nun resmi aracıyla cezaevi önüne gelen Martin Erdmann, burada DHA\'ya yaptığı açıklamada, Meşale Tolu Çorlu\'nun yargılandığı davayı takip ettiklerini söyledi.

BÜYÜKELÇİ: BUGÜN SEVİNME GÜNÜ

Çorlu\'nun tahliye edilişini \'Bugün sevinme günü\' diye nitelendiren Erdmann , \"Almanya hükümetini temsilen birkaç aydır burada bulunuyoruz. Davayı takip ediyoruz. Bugün de ikinci duruşma günü gerçekleşti. Ben de tahliye kararı çıktıktan sonra kendisini karşılamak üzere buraya geldim. Tahliye kararı çıktı ancak adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ama bugün kendisi tahliye oldu. Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" diye konuştu.



CEZAEVİNDEN ÇIKARILDIĞINI BÜYÜKELÇİ ÖĞRENDİ

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 2 saat cezaevi önünde bekledi. Çorlu\'nun resmi araçla götürüldüğünü teyit etmek için cezaevi kapısından içeri giren Erdmann, cezaevi yetkililerinden bilgi aldı. Ardından cezaevi önünde bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun cezaevinden alınarak buradan götürüldüğünü söyledi. Kızının araçla cezaevinden çıkarıldığını öğrenen Meşale Tolu Çorlu\'nun babası Ali Rıza Tolu, bu duruma tepki gösterdi.

Alman vatandaşı olduğu için sınırdışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürülen Çorlu, burada bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldı.



Görüntü dökümü:

---------------------

- Konsolosluk aracından inen Almanya Büyükelçisi\'nden görüntü

-Büyükelçi ile röportaj

-Büyükelçinin cezaevi önünde bekleyen yakınlarıyla konuşması

-Cezaevi önünde bekleyen yabancı gazeteciler ve kalabalıktan görüntü

- Meşale Tolu Çorlu\'nun bulunduğu sivil aracın çıkışından görüntü

- Meşale Tolu Çorlu\'nun tepki göstermesi

-Alman Büyükelçinin cezaevi kapısından girişi

-Büyükelçinin çıkarak açıklama yapması

-Cezaevi önündeki kalabalığın dağılması

-Detaylar



18.12.2017 - 20.21 Haber Kodu : 171218162



