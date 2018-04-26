Tahliye olan Akın Atalay Adalet Nöbeti'nde: Hâlâ uyanamayanlara şunu söylüyorum...

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve tutuklanan avukatlar nezdinde, haksız tutuklamalara karşı sürdürülen Adalet Nöbeti’nin 56’ıncısı, Çağlayan Adliyesi’nde tutuluyor. Dün (25 Nisan 2018) gece tahliye olan Akın Atalay da bugünkü nöbete katıldı. Atalay, "Ben hâlâ uyanamayanlara şunu demek istiyorum: Yargının durumu bu duruma geldi. Bundan da anlayamıyorsanız daha ne diyelim? Gerçekten, haktan hukuktan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Dün gece tahliye olan Akın Atalay ilk kez Adalet Nöbeti'ne katıldı. Adalet Nöbeti’nin 56’ıncısı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin C kapısı girişindeki Themis heykellerinin bulunduğu alanda tutuldu. Nöbete katılanlar, Cumhuriyet’i susturma davasında çıkan kararlar için "#YokHükmünde ve #GazetecilikSuçDeğildir" dedi.

Nöbetin ardından adliyenin C kapısı önünde basın açıklaması yapıldı. Burada bir konuşma yapan Akın Atalay, şunları kaydetti:

"Hukuk bizden yana. İyilik bizden yana. Hep hukukun sınırları içinde yolumuza devam edeyeceğiz. 'Çok sevinçliyim' demek isterdim ama sevinemiyorum. İçeride bir sürü mağdur var. İnsan utanır sevinmeye. Bizi biliyorsunuz, terör örgütlerine üyelikle suçlayamadılar. Ama terör örgütlerine yardımla suçladılar. Üye olma suçundan daha fazla ceza verdiler. Ben hala uyanamayanlara şunu demek istiyorum: Yargının durumu bu duruma geldi. Bundan da anlayamıyorsanız daha ne diyelim? Gerçekten, haktan hukuktan yana olmaya devam edeceğiz."