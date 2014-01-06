Tahliye olan 5 milletvekili TBMM'de yemin edecek

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nun Salı günkü oturumunda, tahliye edilen 5 milletvekilinin yemin etmesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, BDP'den Şırnak Milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş serbest kalmıştı.

Bayraktar'ın istifası yok

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında partiden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın durumu merak konusu.

Bayraktar, cumartesi ve pazar günü TBMM'ye göndermediyse istifa dilekçesini vermedi. Kanun ve Kararlar Müdürlüğü'ne geçtiğimiz hafta ulaşan bir istifası olmadı.

Sebahat Tuncel ve Engin Alan mesaisi

Üç kişilik komisyon yarından itibaren tutuklu bulunan, Yargıtay'da dosyası bekleyen ve hükmü onanan milletvekilleri için çalışmaya başlıyor.

AKP İstanbul Milletvekili Doğan Kubat, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dan oluşan komisyon, yarın saat 11.00'da ilk toplantısını yapacak.