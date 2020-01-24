Tahliye kararına not: Tahliye etmeyin, tekrar tutuklanacak

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında tahliye kararı verdiği İlhan Matyar’la ilgili tahliye kararında, sanığın tekrar tutuklanacağı, tahliyenin “evrak üzerinde olduğu” ve tahliye edilmemesi gerektiği belirtildi. Hakim HSK’ya şikayet edildi. İlhan Matyar ise halen Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevinde.

Bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkeme heyetinde tek üyenin imzasıyla verilen kararla ilgili Matyar’ın avukatı Efkan Bolaç, kararı veren hakimi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti.

'Kanunda olmayan gerekçeyle' tahliye ve tutuklama

bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre şikayet dilekçesinde, işlemi, “kanunu bilmemek vatandaşlar için mazeret ama hâkimler için değil” diye tanımladı. “Sisteme giren ‘EVRAK ÜZERİNDEN TAHLİYE’ başlıklı bir kararla müvekkilim tahliye ediliyor ancak ağır ceza mahkemesinde heyet olarak verilmesi gereken kararın altında tek bir hakim imzası var ve kanunda olmayan bir gerekçe üretilerek tahliyeye karar veriliyor.”

Kararın gerekçesinde, “sanık İlhan Matyar hakkında, Mahkememizce 31/10/2019 tarihinde verilen tutuklama kararının UYAP sistemi üzerinde aktif olabilmesi için, önceki Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliğince 14/06/2016 tarihinde 2016/306 Sorgu sayı ile verilen tutuklama kararının sistem üzerinden kaldırılması (tahliye) ve sonrasında yeniden 31/10/2019 tarihli ek karar uyarınca UYAP menüsü üzerinden tutuklama kaydı oluşturulması gerektiği UYAP Bilgi İşlem sorumluları ile yapılan görüşme sonucunda anlaşılmış olup…” yazıyor.

“Kanunda ve hukuk tarihinde yeri yok”

Avukat Bolaç, “Hakim kanunda uygun olmayan durumu kanuna uygun hale getirmek yerine UYAP sistemine uygun hale getirmiş” dedi. Evrakın en altında da “Sanık hakkında yeniden tutuklama müzekkeresi düzenleyebilmek için işbu tahliye müzekkeresinin düzenlenmesi gerektiğinden, evrak üzerinden oluşturulmuş olup, sanık tahliye edilmeyecektir” notu yer alıyor. Bu “tahliye edilmesin” notu da dilekçede şöyle yorumlandı: “Hiçbir kanunda yeri olmayan ve hukuk tarihimizde belki de örneği dahi olmayacak bir karara imza atıyorlar. Bu garip tahliye kararından sonra da tutuklama işlemi yapılıyor.”

“Şu anda dışarıda olması gerekirdi”

Siirtli İlhan Matyar, yazdığı tweet’ler nedeniyle PKK/KCK örgütü propagandası ile yargılandı ve 2016 yılında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 8 ay 7 gün hapisle cezalandırıldı.

Bu kararla aynı yıl, Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi Matyar’ı, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca bahis oynatmaktan 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Savcılık da şartlı tahliye tarihini 14 Ağustos 2021 olarak belirledi.

Ancak Matyar 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen, infazın bitimine iki yıla kala başlatılan denetimli serbestlik hakkında yararlanamadı.

Avukatı Bolaç, HSK’ya verdiği şikayet dilekçesinde “Müvekkilim eğer 671 sayılı KHK’dan yararlandırılmış olsaydı şu an denetimli serbestlik hükümleri uyarınca dışarıda olması gerekirdi” diye yazdı.

“30. ayda tahliye edilmeliydi, 43 aydır hapiste”

Bolaç, durumu dilekçesinde şöyle açıkladı:

“Müvekkilim şartlı tahliye tarihleriyle birlikte toplam 56 ay 7 gün hapis cezası aldı. Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde cezanın infazı 3/4 olarak gerçekleşeceğinden ve Yargıtay içtihatlarına göre suç örgüt suçu kapsamında olmadığından bir yıllık denetime de tabi olacağı da göz önüne alındığında toplam 30 ayın sonunda denetimli serbestlikle tahliye olması gerekirdi. Ancak müvekkilim 40 aydır tutuklu ve hükümlü olarak hapiste bulunuyor.”

Bu dilekçe yazıldığından beri üç ay geçti ve Matyar halen hapishanede.