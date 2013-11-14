Tahliye kararı öğrencileri evsiz bıraktı

Antalya'da işletmeci ile mal sahibi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkemenin tahliyesine karar verdiği dairelerde kalan öğrenciler, evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Gizem Sitesi'nde 1+1 şeklinde 20 dairesi bulunan Fatma B., 4 yıl önce daireleri işletmesi için bir turizm firması ile anlaştı. Firma da daireleri eşyalı olarak öğrencilere kiraya verdi.

Bir süre sonra Fatma B., firma yetkilileri ile kira nedeniyle anlaşmazlık yaşayınca Antalya 8. İcra Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, şubat ayında dairelerin tahliyesine karar verdi.

Karar uyarınca siteye gelen görevliler, dairelerde kalan öğrencilerden evleri boşaltmasını istedi. Bunun üzerine bazı öğrenciler siteden ayrılarak arkadaşlarının yanına yerleşti. Bazıları da mal sahibinin geçici olarak tahsis ettiği dairelerde kalıyor. Öğrenciler, firmadan ödedikleri paranın iadesini istiyor.

'Mağdur olmamaları için 4 daire verdik'

Mal sahibi Fatma B.'nin avukatı Faruk Akdağ, yaptığı açıklamada, 2011 yılında firmaya açtıkları tahliye davasını kazandıklarını söyledi. Sitede bulunan 20 dairenin eşyalarının haczedildiğini ifade eden Akdağ, "Dava şubat ayında sonuçlanmasına rağmen firma yetkilileri daireleri öğrencilere tahliye kararını söylemeden kiraya vermiş. Biz buraya geldiğimizde öğrencilerle karşılaştık. Müvekkilim, öğrencilerin tahliye sürecinde mağdur olmaması için 10 gün kalmaları için 4 daire verdi" dedi.

'Sınavdan önce polis geldi'

Sitede kalan öğrencilerden Uğur Sönmez ise davalık olduğunu bilmediklerini daireyi 2 ay önce kiraladıklarını söyledi. Sönmez, 9 aylık sözleşme imzaladıklarını anlatarak, "Kimi öğrenciler parasını taksitle, kimisi peşin ödedi. Okulda sınavdan iki saat önce polis geldi, davanın sonuçlandığını ve haciz memurlarının gelerek eşyaları götüreceklerini söyledi. Sınavdan çıkarak eve geldim ve eşyalarımı topladık. Firma yetkililerinden paramızı geri istiyoruz" dedi.