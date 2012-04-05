Tahliye edilmesine kızan kiracı villayı yıktırdı

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, Murat Ergenç'in villası ve altındaki restoranı, tahliye ettirdiği kiracısı Mahmut A. tarafından kepçeyle yıktırıldı.

İzmir’de yaşayan Murat Ergenç, 10 yıl önce Kadınlar Plajı’ndaki denize sıfır villasının alt katındaki Sea Garden Restoran’ı Mahmut A.’ya kiraya verdi. Ergenç, restoranı daha yüksek bir bedelle üçüncü kişilere kiraladığını, su, elektrik, işgaliye gibi ödemelerini de düzenli olarak yapmadığını ileri sürdüğü Mahmut A.’yı geçen ağustos ayında, biri Kuşadası ve İzmir’de iki ayrı mahkemenin kararıyla tahliye ettirdi.

Murat Ergenç, tahliyenin ardından dükkânını 20 gün önce Şerafettin Dural’a kiraya verdi. Dükkanın başka birine kiraladığını öğrenen Mahmut A., mal sahibinden intikam almak için ilginç bir plan yaptı. Mahmut A., bir hafriyat şirketinden kiraladığı kepçe ile Ergenç’in villasını ve restoranı, tadilat yapan yeni kiracı ve ustaları dışarı çıkardıktan sonra yıktırdı.

Komşularının haber vermesi üzerine olayı öğrenen Ergenç, Kadınlar Denizi Polis Merkezi’ne telefon edip, şikayetçi oldu. Ergenç, avukatlarını da bu iş için görevlendirdi. Şikayet üzerine olay yerine giden polis, kullanılmaz hale gelen binadaki yıkımı durdurdu. Polis, Mahmut A. ile kepçeyi kullanan hafriyat şirketinin sahibi Taner D.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Tahliye ettiği kiracısının ödemediği toplam 50 bin TL elektrik, su, işgaliye faturası borcu olduğunu ileri süren Murat Ergenç, "Bu orman kanunu. Filmlerdeki gibi, inanılmaz bir şey. Mantığım almıyor. Bu cesareti nasıl kendilerinde buluyorlar. Mahmut A., bunu yapacağını söylüyordu. Ama gerçekleştireceği aklımın ucundan bile geçmezdi. İnşaat firması nasıl hiçbir evrak, yıkım kararı olmadan, içinde eşyalar olan binayı yıkabiliyor? Evinizin anahtarı kaybolduğunda bile çilingir emin değilse kapıyı açmıyor veya polise bildiriyor. Bu nasıl bir cesaret. Şoktayım. Evde büyük zarar var" dedi



