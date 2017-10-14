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Tahliye edilen Suriyeli pilot, ülkesine gönderildi

Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı

14 Ekim 2017 00:59

Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan, Suriyeli yetkililere teslim edildi.

Geçtiğimiz 4 Mart’ta, Suriye ait askeri uçak, Hatay’a düştü. Uçağın pilotu Albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından mahkemeye çıkarıldı. “Sınır güvenliğini ihlal” ve “casusluk” suçlanan Sufhan, 7 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dün, Hatay 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen duruşmada, delillerin toplanmış olması ve karartılma ihtimalinin kalmaması gerekçesiyle, 7 aydır tutuklu bulunan Sufhan serbest bırakıldı.

Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olan Sufhan, güvenlik güçleri tarafından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Burada bir süre bekletilen Sufhan, gerekli görüşmelerin yapılmasının ardından Yayladağı Sınır Kapısı’ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi.

Albay Sufhan’ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 25 Ekim’de görülecek. (HATAY/DHA)

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