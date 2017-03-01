Tahliye edilen Sibel Çapraz'dan ilk açıklama: Adaletin bittiği noktadayız; hastaların içeride olmaması gerekiyor

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilen hasta tutuklu Sibel Çapraz, ilk açıklamasında "Açıkçası ben şu an şaşkınım. Adalete artık inanmıyorum. Adaletin bittiği noktadayız. Hasta olan birinin içeride olmaması gerekiyor” dedi.

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan hasta tutuklu Sibel Çapraz hakkında bugün görülen duruşmada ‘ev hapsi’ şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Kararın ardından Sibel Çapraz, akşam saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Çapraz, mutlu ve heyecanlı olduğunu söylerken, cezaevinde bulunan diğer hasta tutuklu ve hükümlüler adına üzgün olduğunu dile getirdi.

Sibel Çapraz, ilk açıklamasında şunları söyledi:

"Açıkçası ben şu an şaşkınım. Adalete artık inanmıyorum. Adaletin bittiği noktadayız. Çünkü o kadar çok durumu kötü olan arkadaş içeride. Bu darbe bahanesiyle de arkadaşlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hem cezaevinin kendi uyguladığı baskı, hem de darbe bahanesiyle siyasilerimize yönelik baskılar var.

"Bu süreçte bence siyasi tutsaklara daha fazla ilgi gösterilmesi gerekiyor. Hasta olan birinin içeride olmaması gerekiyor. İki kere zindan olmaması lazım. Bütün bunlara rağmen hayat güzeldir."