Hasta tutuklu Sibel Çapraz tahliye edildi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında yaşanan çatışma sırasında kolundan vurulan ve hastanede tedavisi sürdüğü sırada gözaltına alınarak tutuklanan Hakkâri İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz'ın bugünkü duruşmasında tahliyesi istendi.

Uluslararası Af Örgütü, Kasım 2015'te Yüksekova'da vurulan ve Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutulan Sibel Çapraz ile ilgili ‘acil eylem kampanyası’ başlatmıştı.

Ne oldu?

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve şu ana kadar 15 ameliyat geçiren Çapraz’ın ihtiyaç duyduğu acil ameliyata ve yeterli tıbbi bakıma erişimi engellendiğini dile getiren ağabeyi Necip Çapraz, Sibel Çapraz’ın yarın Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına katılım için çağrı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Acil Eylem Grubu’nun, tahliyesi için kampanya başlattığı Çapraz’ın durumuna dikkat çeken ağabey Çapraz, "cezaevlerindeki baskıların OHAL ile birlikte arttığına" dikkat çekerek, şunları söylemişti

"Sibel’in vurulmasını üstlenmeyen yetkililer yaralı bir halde gözaltına alarak cezaevine koydu. Bir tek Sibel değil yüzlerce hasta tutsak şu an aynı durumda. Bu zulmün derhal son bulması gerekiyor. Cezaevi koşulları ameliyat sonrasını kaldıramaz. Sibel’in kendine bakacak bir durumu yok. Cezaevindeki arkadaşları ona bakıyor."

Sibel Çapraz kimdir?

1981 Yüksekova doğumlu Sibel Çapraz, ilköğrenimini Yüksekova’da, orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun olan Çapraz, 13 yıl Yüksekova Haber Gazetesi’nde muhabirlik yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Çapraz, 29 Mart 2014 yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi’nden (BDP) Hakkari İl Genel Meclisi üyesi seçildi.