Tahliye edilen HDP’li Bilgen’den ilk açıklama

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) 2014 yılı Ekim ayında IŞİD saldırısı altında olan Kobani için yaptığı çağrıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Tahliye dolayısıyla arayan soran herkese teşekkürler. Mitingde bomba patlatmaktan yargılanan isidlilerin tahliyesine itiraz yolu kapalı bizim için açık!” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesidün yaptığı aylık tutukluluk değerlendirmesinde, 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bilgen'in tahliyesine karar vermişti.

Mahkemenin Bilgen'in serbest bırakılması için hazırladığı tahliye müzekkeresi, Silivri Cezaevi'ne iletilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

31 Ocak'ta tutuklanmıştı

Eski HDP Sözcüsü Bilgen, 29 Ocak’ta Ankara Esenboğa Havaalanı’nda gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘adli kontrol’ ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Bilgen, soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine, 31 Ocak’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.