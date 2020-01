Tahliye edilen Gökmen Ulu için Dikili'de coşkulu karşılama

DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'de geçen 19 Mayıs\'ta gözaltına alınıp, götürüldüğü İstanbul\'da bir hafta sonra da tutuklanıp, 174 gün tutulduğu Silivri Cezaevi\'nden geçen 8 Kasım\'da tahliye edilerek, özgürlüğüne kavuşan Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu, memleketi Dikili\'de coşkuyla karşılandı.

Usta gazeteci Uğur Dündar ve Avukat Murat Ergün ile memleketi İzmir\'in Dikili İlçesi\'ne gelen Gökmen Ulu, Atatürk Meydanı\'nda İzmir Marşı ve hemşerilerinin sevgi seli ile karşılandı. Ulu, kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği meydanda herkes ile tek tek kucaklaştı ve fotoğraf çekilerek, hasret giderdi. Gökmen Ulu\'nun hemşerileriyle buluşması adeta miting havasında geçti. 7\'den 70\'e tüm Dikilililer Gökmen Ulu\'yu bağrına bastı. Atatürk Meydanı\'nda kendisini karşılamaya gelen kalabalığa seslenen Gökmen Ulu, şöyle dedi:

\"Çok özledim. Doğup büyüdüğüm şu evi, çocukluğumun oyun parkı olan bu tarihi meydanı, her karışını adım adım bildiğim memleketimi ve daima Mustafa Kemal\'in takipçilerinin buluşma noktası olan Cumhuriyet kenti Dikili\'yi, hepinizi çok özledim. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Bu süreçte daima omuz omuza, yürek yüreğe olduk. Verdiğiniz güç, destek, moral için sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum.\"

Ulu, tutuklu kalmasına değinirken, \"Bu tutsaklığı, adalet ve demokrasi mücadelemizin, basın ve ifade özgürlüğü talebimizin bir bedeli olarak niteliyorum. Eğer bu uğurda bir nebze olsun katkım olduysa, hayatımın o 174 günü aziz halkımıza helali hoş olsun. Babamın sesini 19 Mayıs gününde, polis eşliğinde apartman kapısından çıkartılırken duymuştum. Şöyle seslenmişti; \'Gülümse oğlum, yıkılma sakın.\' Yıkılmadım baba. Bana çelme taktılar, faul yaptılar ama yine doğruldum. Kalktım ayağa ve koşar adım yürüyorum hala Atatürk\'ün açtığı uygarlık yolunda\" diye konuştu.

Sözlerini duruşmada son sözü sorulduğunda kullandığı ifadelerle noktalamak istediğinin belirten Gökmen Ulu, \"Sizlerin de duygularına tercüman olduğunu düşündüğüm, yürek yüreğe olduğumuz, yoldaş olduğumuz o cümlelerle bitiriyorum. Benim yolum adalet, cumhuriyet, demokrasi, barış ve özgürlük yoludur. Benim yolum ebedi önderimiz Atatürk\'ün açtığı aydınlık yoldur. Biz bu yoldan dönmeyiz\" dedi. Daha sonra söz alan gazeteci Uğur Dündar da, şöyle konuştu:

\"Bundan birkaç yıl önce, güzel bir yaz gecesinde bu meydanda, sevgili Atilla Sertel ile sizlere seslenme olanağını ve mutluluğunu yaşamıştık. Yeniden bir arada olmaktan, hele hele Gökmen gibi Türk basınının çok büyük gelecek vadeden, dürüst, ilkeli, evrensel meslek ilkelerinden ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmetten asla vazgeçmeyen, bu uğurda zindanlara gitmeyi göze alan, oraya giderken bile dimdik yürüyen ve dimdik çıkan çok değerli bir kardeşimizin, zindandan sonra memleketine dönüşünün sevincini yaşıyoruz. Bu tarif edilemez bir mutluluk. Ama beni ayrıca mutlu eden ve gurur veren, Gökmen\'in aslında hiç girmemesi gereken o zindanda 174 günü geçirdikten sonra hiç kimseye kinlenmeden, öfke ve nefret biriktirmeden, yurtseverlik duyguları dopdolu bir şekilde cezaevinden çıkıp gelmiş ve burada da o doğrultuda bir konuşma yapmış olması. Bizler gelişmekte olan ülkenin gazetecileri, ne yazık ki hiç müstahak olmadığımız, aklımızın ucundan bile geçmeyen suçlamalara, iftiralara, tuzaklara, tehlikelere hedef olabiliyoruz. Benim yarım asırlık meslek hayatım hep bunlarla mücadele etmekle geçti. Ama her seferinde şunu söyledik; Bizim bir tek sevdamız var. O da büyük önder Atatürk\'ün eşsiz emaneti cumhuriyeti çocuklarımıza teslim etmek. Onun dediği gibi cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak. Onun dediği gibi bilimin ışığında aydınlık yarınlara yürümek ve Türkiye\'yi layık olduğu medeniyet çizgisine bir an önce taşıyabilmek. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Demokrasi.\"

