Tahliye edilen Deniz Yücel, özel uçakla Almanya'ya gitti

Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, eşiyle birlikte özel uçakla Almanya'ya gitti. Hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'terör propogandası yapmak' iddiasıyla iddianame hazırlanan Deniz Yücel, yaklaşık bir yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.

TIKLAYIN-1 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e tahliye

İstanbul Başsavcılığı tarafından Deniz Yücel hakkında 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Gazeteci Deniz Yücel cezaevinden çıktıktan sonra eşi Dilek Mayatürk Yücel ile birlikte Beşiktaş'taki evine gitti. Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel ve eşi, konsolosluk aracına binerek saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline geldi.

Yücel, daha sonra araçla apron kısmına geçti. Deniz Yücel ile Dilek Mayatürk Yücel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, özel uçağa binerek saat 21.00 sıralarında Almanya'ya hareket etti.