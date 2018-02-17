T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahliye edilen Deniz Yücel, özel uçakla Almanya'ya gitti

Deniz Yücel yaklaşık bir yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu

17 Şubat 2018 00:50

Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, eşiyle birlikte özel uçakla Almanya'ya gitti. Hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'terör propogandası yapmak' iddiasıyla iddianame hazırlanan Deniz Yücel, yaklaşık bir yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.

TIKLAYIN-1 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e tahliye

İstanbul Başsavcılığı tarafından Deniz Yücel hakkında 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Gazeteci Deniz Yücel cezaevinden çıktıktan sonra eşi Dilek Mayatürk Yücel ile birlikte Beşiktaş'taki evine gitti. Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel ve eşi, konsolosluk aracına binerek saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline geldi.

Yücel, daha sonra araçla apron kısmına geçti. Deniz Yücel ile Dilek Mayatürk Yücel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, özel uçağa binerek saat 21.00 sıralarında Almanya'ya hareket etti. 

ETİKETLER

Deniz Yüceltahliyealmanyauçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24