Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 120 bin TL'lik para cezasını onadı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynadığı Ankaragücü maçında taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı sarı lacivertli kulübe 100 bin TL ve müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında ilişkin cezanın onanmasına oybirliği ile karar verildiği açıklandı.

Ayrıca Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili Fenerium Alt B,C Maraton Alt C,D,E Maraton Üst C,D,E,F,G Migros D,E,L,M Spor Toto C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezasına yapılan itiraz, cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından reddedildi. (DHA)