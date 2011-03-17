-TAHKİM KURULUNA İLİŞKİN TEKLİFİN 1. MADDESİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 15.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu kapatan Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin 1. maddesi kabul edildi. Anayasanın, ''Sporun geliştirilmesi''ni düzenleyen maddesine, ''Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz'' fıkrasını ekleyen 1. madde, 2 ret oyuna karşı 383 oyla kabul edildi. 388 milletvekilinin katıldığı oylamada, 3 milletvekili de çekimser kaldı. Genel Kurulda, teklifin 2. maddesinin oylamasına geçildi.