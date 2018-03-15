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Spor

Tahkim Kurulu'dan Trabzonspor ve Antalyaspor'a ret

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartların bloke edilmesi suretiyl

15 Mart 2018 19:54

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Antalyaspor\'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartların bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.
Tahkim Kurulu ayrıca, Trabzonspor\'un Ersun Yanal\'ın yardımcıları Volkan Kazak ve Gökhan Kağıtçıoğlu ile arasındaki uyuşmazlık ile ilgili verilen karara yaptığı itiraz da reddedildi.
Tahkim Kurulu\'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
\"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.\'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Volkan Kazak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 22.12.2017 tarih ve E.2017/600 - K.2017/689 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzonspor Sportif A.Ş.\'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.\'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Gökhan Kağıtçıoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 21.12.2017 tarih ve E.2017/599 - K.2017/673 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzonspor Sportif A.Ş.\'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,
Antalya Spor A.Ş.\'nin PFDK\'nın 08.03.2018 tarihli E.2017-2018/722 K.2017-2018/854 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Antalya Spor A.Ş.\'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. maddesi uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartların bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.\"

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