Tahkim Kurulu, Puchacz ve Mert Hakan'ın 2 maçlık cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federayonu Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Tymoteusz Puchacz ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını oybirliğiyle onadı.



Profesonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Trabzonsporlu Tymoteusz Puchacz'a rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a da hakareti nedeniyle 2'şer maçtan men ve 13 bin TL para cezası vermişti.



Cezaların açıklanmasının ardından iki kulüp de oyuncularına verilen cezayı itiraz etti. Tahkim Kurulu, yapılan toplantıda iki futbolcuya verilen cezaları onadı.