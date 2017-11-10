T24 LogoT24 Logo
Spor

Tahkim Kurulu, Feghouli’nin cezasını onadı

Zeki Yavru ve Sandro Raniere’nin de cezaları da onandı

10 Kasım 2017 12:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 3 maç ceza alan Cezayirli futbolcu için Galatasaray Kulübünün yaptığı itirazın, oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Feghouli'ye verilen 3 resmi maçın yanı sıra 13 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin futbolcusu Zeki Yavru için verilen 3 resmi maç ve 13 bin lira ceza, Antalyasporlu oyuncu Sandro Raniere'nin ise 2 maçlık cezasının onandığı kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübünün, Futbol Disiplin Talimatının "Sportmenliğe Aykırı Hareketler" başlıklı 38. maddesinde yapılan değişiklikle ilgili yaptığı iptal talebinin de reddedildiği aktarıldı.

 

ETİKETLER

PFDKFeghouliceza3 maçzeki yavruraniere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24