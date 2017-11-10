Tahkim Kurulu, Feghouli’nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 3 maç ceza alan Cezayirli futbolcu için Galatasaray Kulübünün yaptığı itirazın, oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Feghouli'ye verilen 3 resmi maçın yanı sıra 13 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin futbolcusu Zeki Yavru için verilen 3 resmi maç ve 13 bin lira ceza, Antalyasporlu oyuncu Sandro Raniere'nin ise 2 maçlık cezasının onandığı kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübünün, Futbol Disiplin Talimatının "Sportmenliğe Aykırı Hareketler" başlıklı 38. maddesinde yapılan değişiklikle ilgili yaptığı iptal talebinin de reddedildiği aktarıldı.