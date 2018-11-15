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Spor

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı

İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına karar verdi

15 Kasım 2018 19:28

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş\'ın 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına karar verdi.
Kurulun aldığı karar şöyle;
\"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.\'nin PFDK\'nın 08.11.2018 tarihli E.2018-2019/284 K.2018-2019/345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.\'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT\'nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.\"

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