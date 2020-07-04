"Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, Göksel Gümüşdağ'ın avukatlığını üstlendikten sonra merdivenleri hızla tırmandı"

Spor yazarı Atilla Türker, Türkiye Futbol Federasyonu'nun en üst hukuk kurulu olan Tahkim Kurulu Başkanlığı'nı 8 yıldır yürüten Murat Balcı'nın Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın avukatlığını üstlendikten sonra merdivenleri hızlıca tırmandığını belirterek, "Göksel Gümüşdağ’ın kim olduğunu söylememe gerek yok elbet, Türk futbolunun en etkili yöneticilerinden birisi... Belki de 1 numarası... Sayın Murat Balcı ile birlikte çalışan Sayın Cansu Şahin de Emre Belözoğlu’nun avukatlığını üstlendi. Cansu Hanım, Trabzonsporlu Zokora’nın ırkçılık davasında Emre Belözoğlu’nun avukatlığını yaptı.

Emre Belözoğlu’nun kim olduğunu söylememe gerek yok elbet, Türk futbolunun en etkili oyuncularından birisi... Belki de 1 numarası... Sayın Murat Balcı’yla İstanbul Kadıköy’de aynı özel büroyu paylaşan Aytaç Yüksel’in durumunu da merak ediyor musunuz? Aytaç Yüksel de halen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı... Sayın Yüksel 1 yıl önce başkanlık koltuğuna oturdu." diye yazdı.

Atilla Türker, Murat Balcı'nın futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla cezaevine gönderilen İskender Çam'ın da avukatlarından olduğunu belirterek, "İskender Çam ve arkadaşları yaklaşık 5 ay tutuklu kaldılar. İlk duruşmada tahliye oldular. Ne zaman mı tahliye oldular? 11 Eylül 2019’da... Dava İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde halen devam ediyor.

İlginç bir detay vereyim. İskender Çam’ın menajerlik lisansı yoktu. Daha doğrusu, bu olaylar yaşanana kadar lisanssız olarak menajerlik yapıyordu. Peki, sonra ne oldu? İskender Çam, eylül ayında tahliye olduktan sonra gerekli prosedürleri yerine getirdi, “sabıkası yoktur” belgesini aldı, Aralık ayında Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu, sınavdan geçti, Ocak ayında resmî menajer oldu. Yani, 6 aydır lisanslı menajer..." ifadelerini kullandı.

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