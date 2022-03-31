Tahkim'in göreve döndürdüğü hakemlere maç yok!

Süper Lig'de 31. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, daha önce listeden çıkardığı ancak Tahkim'in görevlerine geri döndürdüğü 13 hakemi bu hafta maçlarına atamadı.

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Tahkim'in görevlerine döndürdüğü hakemleri bu hafta maçlara atamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikâyetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncellemiş, Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarmış, Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacağı duyurulmuştu.

Ancak bu hakemlerin başvurusunu Tahkim haklı buldu ve TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mart’ta aldığı kararı kaldırdı. Buna karşın MHK, karar sonrası ilk atamalarda bu hakemlere görev vermedi.